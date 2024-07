Negozi allo stadio? No, grazie. Le associazioni ora incalzano: "Quattro richieste sul tavolo"

Negozi allo stadio? No grazie. E’ una maxi opera che apre scenari inediti. Un progetto pronto a ridisegnare una porzione importante di città. "Lo stadio del futuro" non è ancora nato, ma già fa discutere. Migliaia di metri quadrati a destinazione commerciale, un gigantesco shopping center che potrebbe stravolgere l’assetto urbano in zona Serravalle dove da tradizione si tiene il mercato settimanale.

I commercianti si schierano e avanzano le loro richieste. Sono state ascoltate ieri, le associazioni di categoria, sedendosi a un tavolo insieme al sindaco Alessio Mantellassi e all’assessore al commercio Adolfo Bellucci. Un’occasione di confronto per discutere della ristrutturazione del Castellani, tra ricadute e opportunità. Quattro i punti. Numero uno: la redistribuzione degli spazi adibiti al commercio previsti nel piano dell’Empoli Fc. Secondo il progetto presentato, all’interno dello stadio nascerebbero 23 negozi di vicinato oltre a un superstore da 1500 metri quadri. Cna, Confesercenti, Confcommercio, Anva e Assidea chiedono una diversa destinazione di questi fondi, legati a servizi che non guardino al commercio. "Abbiamo davanti - ha dichiarato Bellucci - un foglio bianco su cui disegnare la strategia della Empoli del domani. Dobbiamo unire i legittimi desideri dell’Empoli di trasformare la casa degli azzurri in un luogo all’altezza della Serie A con quelli, altrettanto legittimi, dei commercianti e degli ambulanti che vogliono mantenere il loro diritto all’impresa". Altro aspetto su cui vigilare, le tempistiche. Si chiede la condivisione di un cronoprogramma da parte dell’Empoli Fc e delle ditte incaricate dei lavori per poter limitare al minimo i disagi per il mercato del giovedì e per i mercati straordinari. Le ultime due questioni riguardano invece la necessità di creare dei tavoli di monitoraggio. Il primo sarà permanente e vi siederanno Comune, Empoli Fc e le associazioni di categoria. Il secondo avrà come partecipanti solo il Comune e le associazioni e dovrà gestire la sistemazione definitiva del nuovo assetto del mercato una volta che il Castellani sarà completato. Ora, sarà compito della giunta mediare e rappresentare queste necessità alla dirigenza dell’Empoli per mantenere un filo diretto con il mondo del commercio.

"La riunione - ha commentato Mantellassi - è stata un buon passo avanti per definire le priorità di un pezzo importante del commercio locale, quello formato dagli ambulanti. Il progetto del nuovo stadio è una partita importantissima. Non è una sfida facile ma saremo trasparenti lavorando affinché diventi una grande opportunità di sviluppo per l’intera città".

