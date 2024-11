Natale in musica. Orchestre, cori e canti gospel

EMPOLI

Il periodo natalizio a Empoli sarà all’insegna della musica, con i tanti appuntamenti promossi dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni all’interno del calendario di "Empoli Città del Natale". Si parte domani alle 17 al Museo della Collegiata con i Quintett8ni. L’ensemble formato da cinque ottoni presenta Crackers di Natale: celebri brani legati alla tradizione del Natale, sia di famosi compositori classici sia di autori moderni, riarrangiati in perfetto stile Quintett8ni. Sabato 7 dicembre, sempre alle 17, a Palazzo Leggenda ci saranno invece i Cantori di Burlamacco, diretti da Susanna Altermura. Il coro di voci bianche, formato da bambini e bambine tra i quattro e i dodici anni, che eseguirà un programma natalizio con canzoni in italiano, inglese e russo. Il 14 dicembre allo stesso orario, poi, al Museo del Vetro spazio al coro Fuori dal Coro, formato da 25 giovani che, diretti da Chiara Piccioli, interpreteranno le canzoni natalizie più famose in stile contemporaneo e arrangiamenti moderni. Dopo il successo della Turandot di Ferruccio Busoni di luglio in piazza Farinata degli Uberti, l’Orchestra Ferruccio Busoni tornerà ad esibirsi venerdì 13 dicembre alle 21.15 al palazzo delle Esposizioni, diretta da Damiano Tognetti. Nell’occasione come solista al violino ci sarà il classe 2001 Giuseppe Gibboni, primo violinista a riportare in Italia il Premio Paganini dopo 24 anni, che con il suo Stradivari 1722 "Jupiter" suonerà Busoni e Cajkovskij.

Dopo cinque anni torna a Empoli pure il concerto Gospel, in collaborazione con il Toscana Gospel Festival, che si terrà il 21 dicembre alle 21 alla Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, con le Harlem Sisters of Gospel, dinamico gruppo di cinque coriste provenienti da Harlem, New York. Infine, il 22 dicembre alle 16 in Collegiata andrà in scena il tradizionale concerto di Natale con la Corale Santa Cecilia di Empoli, diretta da Simone Faraoni e l’Orchestra Ferruccio Busoni diretta da Andrea Mura, in collaborazione con l’associazione il Contrappunto (ingresso libero).