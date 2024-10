Nasce il logo ’Fucecchio’. Alla porta di tutti i B&B per fare promozione

Trasformare una legge in opportunità di auto-promozione e promozione del territorio: lo stemma comunale con la dicitura ‘Città di Fucecchio’ apparirà all’ingresso di ogni struttura ricettiva del comune, dagli alberghi ai B&B agli appartamenti per locazioni brevi a finalità turistiche. In questa maniera, si dà un’identità precisa ad un territorio - quello fucecchiese - che sta riscoprendo diverse aree di interesse: quella storico artistica (il centro alto), ambientale (il Padule), degli itinerari come la via Francigena ed il cammino mediceo. La decisione è stata appena presa dalla giunta. Decisione che prende le mosse dall’entrata in funzione della ‘Bdsr’ (Banca dati nazionale delle strutture turistico ricettive). La banca dati ufficiale anche ai fini fiscali darà luogo alla procedura per l’assegnazione del ‘Cin’ (Codice identificativo nazionale) con cui ciascuna struttura ricettiva turistica verrà identificata per la promozione e la pubblicità dell’offerta di ospitalità. Questo codice andrà esposto all’esterno della struttura. Ebbene: Fucecchio ci vuole abbinare il proprio stemma, come segno appunto di distinzione del territorio. E "per lo sviluppo complessivo del settore turistico", come spiega la giunta medesima nel provvedimento.

A.C.