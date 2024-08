“Musin Musetti“, il contest più amato

Tutti pazzi per "Musin Musetti". Torna al Centro*Empoli di via Sanzio il contest più tenero dell’estate. Cani e gatti in cerca di like e padroni creativi; l’iniziativa è per voi. Dedicato ai nostri amici animali, il concorso fotografico presentato ieri e già partito, sarà attivo fino al 12 settembre. Ancora qualche settimana di tempo, dunque, per un gioco da condividere con i propri animali domestici. Partecipare è semplice. Per aderire all’iniziativa basta scattare una foto al proprio cagnolino, micio o peloso di casa (il contest è aperto a tutte le categorie di animali) e caricarla nel form dedicato sul sito web del Centro *Empoli. Le sei foto che otterranno il maggior numero di like sul profilo Facebook di Centro*Empoli e di voti dalla giuria tecnica riceveranno utili gadget e una targa. L’ evento pet friendly si chiuderà con la sfilata finale del 15 settembre alle 17 e aperta al pubblico durante la quale i presenti potranno approfittare del servizio di consulenza di esperti del settore. All’iniziativa prenderanno parte anche associazioni locali. L’obiettivo è promuovere un rapporto sano tra padrone e animale e sensibilizzare la comunità al rispetto degli animali. Il tutto, strappando un sorriso. Ciascun partecipante avrà la possibilità di candidare fino a un massimo di tre animali.

Y.C.