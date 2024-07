Musica e danza. Intreccio magico agli Agostiniani

Si chiude stasera alle 21 al Chiostro degli Agostiniani di Empoli il ciclo di quattro concerti con orchestre giovanili e cori dall’Inghilterra, a cura della Asd Harmonia Musica e Danza di Empoli. Dopo i successi fatti registrare dalle esibizioni del West Wycombe Chamber Choir insieme alla Corale Santa Cecilia, della Leighton Park Orchestra di Reading e dell’Hillingdon Music Service di Hillingdon (Londra), stavolta l’associazione empolese ospiterà il concerto del Classical Chorus di St. Albans, Hertfordshire della direttrice Abigail Harris. Si tratta di un grande coro inglese di oltre cento elementi, che si potrà avvalere anche della partecipazione delle ballerine della scuola L’Art de la Danse di Empoli. Un evento a vantaggio della comunità empolese e del territorio, dello scambio di esperienze e apertura verso collaborazioni così importanti in questo periodo. L’ Associazione Harmonia musica e danza intrattiene da molti anni rapporti di collaborazione e di scambio con molti cori e orchestre anche giovanili di Regno Unito, Germania, Belgio, Svizzera che permettono di valorizzare il territorio locale con ottimi risultati. A questo proposito, il Comune di Empoli con l’assessore alla cultura sta collaborando in modo importante concedendo il patrocinio e favorendo l’iniziativa per il buon esito dell’evento. Quasi in contemporanea, inizio alle 21.15, sempre a Empoli nel giardino del Torrione di Santa Brigida andrà in scena il terzultimo appuntamento della rassegna "Estate in musica", promossa dall’associazione Il Contrappunto. "Gli ottoni e le dame di Puccini" il titolo del concerto a cura del Controquintetto formato da Fabiano Fiorenzani al trombone, Claudio Quintavalla ed Emanuele Antoniucci alla tromba, Paolo Faggi al corno e Fabio Costa al trombone basso. Si tratta di un quintetto di ottoni che nasce con l’intento di rendere accessibile a tutti il repertorio lirico sinfonico, affiancandosi spesso ad uno o più ospiti d’eccezione. La maggioranza dei componenti fa parte dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.