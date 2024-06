Musica d’autore e poesia a Calici di note

Immersi nell’affascinante cornice del Castello Sonnino, cullati dalle melodie della musica dal vivo per una serata dall’atmosferica magica gustando deliziosi prodotti tipici toscani all’interno dei 150 ettari di verde tra una torre medievale e cantine monumentali. Questo è quanto si può sperimentare a Montespertoli con la prima edizione della rassegna "Calici di note", a cura della Camera Musicale Fiorentina. Un ciclo di tre concerti, a partire da quello di stasera alle 20 con lo spettacolo di musica e poesia "Cinque musicisti per Neruda". Oltre alla voce recitante di Antonio Petrocelli (nella foto) si esibirà Massimiliano Ghiribelli al clarinetto. Testi di Pablo Neruda e musiche di Jacob, Suthermeister, Miluccio, Stravinsky e Piazzolla. Si proseguirà poi giovedì 4 luglio alle 20.30 con "Il giovane Rossini", una serata dove lasciarsi incantare dal genio del compositore italiano. Infine, l’evento conclusivo è fissato per venerdì 19 luglio alle 20 con "Mozart, un genio al castello", una degustazione accompagnata dalle migliori opere del compositore austriaco. Per prenotarsi ad una di queste tre esperienze da favola tra musica, storia e sapori è possibile contattare l’Ufficio Turistico di Montespertoli allo 0571 600255, direttamente il Castello di Sonnino telefonando allo 0571 609198 oppure al 331 1874325 o chiamando Il Fiaschetto al 339 3520372.