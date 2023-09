Museo Leonardiano senza confini. Si può prenotare da tutto il mondo

Un passo avanti che proietta la città del Genio verso uno scenario mondiale. Il Museo Leonardiano di Vinci sbarca su Getyourguide, la piattaforma che promuove località turistiche di tutto il mondo e permette agli operatori culturali di aumentare il volume di prenotazioni e promuovere la propria attività. La prima settimana di presenza sulla app, si è tradotta in prenotazioni da Australia, Stati Uniti, Germania, Olanda, ma anche Repubblica Ceca, Norvegia, Svizzera, Danimarca. Hanno risposto bene Irlanda, Ungheria, Israele, Romania e Spagna.

Un filo che unisce Vinci al resto del mondo, nel segno dell’innovazione. "Negli ultimi anni sono cambiate le modalità di prenotazione e visita dei Musei – dice il vicesindaco con delega alla Cultura Sara Iallorenzi – I visitatori preferiscono acquistare biglietti on line prenotando anche l’orario di ingresso per evitare eventuali file e gli orari di maggior afflusso. L’obiettivo è riuscire a presentare l’offerta culturale di Vinci a livello mondiale, e l’ingresso in Getyourguide è un passo in avanti in tal senso". Un clic, insomma, e anche una parte del patrimonio culturale locale (compresa la casa natale di Anchiano) sarà godibile dai visitatori più lontani, insieme ad attrazioni e attività di altri 150 paesi del mondo. La piattaforma (in 22 lingue e 40 diverse valute) è infatti tra le più utilizzate da chi cerca esperienze da vivere durante i propri soggiorni turistici. Su Getyourguide tra i principali luoghi della cultura toscani e italiani ora spuntano i musei di Vinci, visita abbinabile a una degustazione di vino, magari.

"Il Museo Leonardiano ha superato da tempo le 100mila presenze - conclude Iallorenzi - La stagione estiva è stata proficua e siamo fiduciosi per il futuro. La vendita dei biglietti sul sito del Museo proseguirà e si affiancherà a quella su Getyourguide, che è una delle piattaforme più conosciute e contattate dagli utenti a livello europeo e mondiale. Sulla piattaforma sarà anche possibile prenotare la visita guidata ai manoscritti presenti nella biblioteca del museo, una novità che abbiamo lanciato per l’occasione".