Museo intitolato a Parri: "Il nome non è sbagliato. Ma la struttura è un flop"

"Niente contro Nada Parri, ci mancherebbe. Anche se non sappiamo quanto possa essere opportuno per chi amministra intitolarle un museo che, dati alla mano, si è dimostrato un vero e proprio buco nell’acqua in termini economici". E’ la "stoccata" del capogruppo d’opposizione Simone Barontini, a proposito della proposta di intitolare il Museo della Memoria Locale alla prima donna ad essere stata eletta sindaco a Cerreto e nell’Empolese Valdelsa (nel 1975 per una carica che ricoprì sino al 1980) protocollata in consiglio comunale. Barontini e il centrodestra hanno a loro volta presentato una mozione per chiedere la dismissione del Mumeloc. "Un museo costato oltre un milione e mezzo di euro, aperto nel 2012 e chiuso dal 2019, che nell’ultimo periodo preso come riferimento aveva incassato appena 15mila euro – ha concluso il consigliere d’opposizione – penso che bastino questi numeri a certificare il fallimento del Mumeloc. E la nostra proposta di dismetterlo".