Muro ceduto per la pioggia. Sì all’opera di risanamento

L’operazione era stata preannunciata a seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune per valutare lo stato della strada. E ora è arrivata l’approvazione del progetto esecutivo: l’opera da circa 40mila euro che dovrà provvedere a ripristinare la parte di via del Viucciolo, franata a seguito delle precipitazioni dello scorso ottobre, ha compiuto un passo avanti. Un intervento di messa in sicurezza che riguarderà nel dettaglio la frazione di Bassa, resosi necessario a seguito del cedimento del muro di contenimento del fossato e che dovrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi.

Sempre in termini di opere manutentive, l’amministrazione ha fatto sapere che nei giorni scorsi sono stati completati alcuni interventi di pulizia delle caditoie che hanno riguardato via dell’Acquerata, via della Repubblica, via Mazzini, via pian del Casone, via Prov. Francesca Sud, via Bercilli, via delle Lazzerette, via del Ponte, via Gramsci, via del Serraglio, Piazza Guido Rossa, piazza 23 Agosto, via della Ruga, via della Rosa, via Nagy, via Sakharov e via 1 Maggio.