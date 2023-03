Muore a 17 anni dopo un malore a scuola

E' morto il ragazzo di 17 anni dopo il malore a scuola

Arresto cardiaco in classe a 17 anni, scuola sotto choc: “Siamo sconvolti”

Castelfiorentino, 22 marzo 2023 – Purtroppo non ce l’ha fatta. E’ morto oggi il ragazzo di 17 anni che ieri, durante una lezione in classe, aveva accusato un malore davanti ai suoi compagni di scuola.

Una scena drammatica, che si materializzata ieri mattina poco prima delle 9 all’Enriques di Castelfiorentino, quando il ragazzo è stato colto da un arresto cardiaco mentre era in classe.

I soccorsi sono stati immediati: l’insegnante e una collaboratrice scolastica hanno subito cercato di rianimare il giovane. Immediato anche l’intervento della Misericordia di Castelfiorentino che ha applicato il defibrillatore. Sul posto si era precipitata anche un’automedica inviata dal 118 che aveva preso in carico il ragazzo per trasportarlo sull’elisoccorso Pegaso, atterrato nel campo sportivo vicino all’istituto. Poi la corsa verso l’ospedale di Careggi dove il giovane era stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni, fin da subito erano apparse gravissime. Oggi, purtroppo, il drammatico epilogo. Sotto choc tutta la scuola