Municipale aggredita dal ladro. Le opposizioni vanno all’attacco

"Quel che è successo sabato scorso si aggiunge a diversi episodi di micro-criminalità evidenziati anche solo nei giorni scorsi, come la rapina al Carrefour ed il furto dei busti al Parco dei Filosofi. Servono più controlli, iniziando da un censimento per capire quanti clandestini si trovino sul territorio di Castelfiorentino. Presenteremo su quest’ultimo argomento un atto in consiglio comunale". Serena Urso, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, è così intervenuta sulla ’questione sicurezza’ a seguito del furto consumatosi al PalaGilardetti e dell’arresto del principale indiziato, un ventiseienne di origini straniere che ha poi aggredito gli agenti della polizia municipale intervenuti e che (stando a quanto fatto sapere dal sindaco Francesca Giannì) è stato successivamente rilasciato a causa del sovraffollamento del carcere di Sollicciano. "Castello è un paese a rischio sicurezza. Certe azioni sembrano bravate ma non lo sono, perché si va a deturpare un patrimonio che comunque costa al Comune ed alla società sportiva – ha concluso Urso – abbiamo chiesto l’arrivo dell’esercito anche a Castelfiorentino, ma soprattutto che la maggioranza si mostri propensa a risolvere la situazione in maniera più incisiva".

Sulla questione è intervenuta infine anche Susi Giglioli, capogruppo della Lega. "Serve chiarezza e non le solite frasi di rito. Va ricordato che proprio la rappresentanza politica in carica ha decentrato il servizio all’Unione dei Comuni depotenziando il controllo del territorio con perdite consistenti nell’organico che ad oggi non sono state recuperate in un contesto sociale sempre più complesso – ha attaccato – allo stesso tempo le medesime hanno bocciato, sempre all’Unione dei Comuni, la proposta del centrodestra di dotare gli agenti della municipale del taser".

g.f.