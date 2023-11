Multiutility, l’attacco. Firme per il referendum

La battaglia di Trasparenza per Empoli continua con la raccolta firme sul referendum Multiutility. "Contro la quotazione in borsa dell’acqua e degli altri servizi essenziali, per un modello di gestione totalmente pubblico, tutelato, economico ed equo lanciamo un’appello a tutti i residenti nel Comune di Empoli", spiega una nota che invita a a firmare per il referendum. "Ringraziando i tanti concittadini e le tante concittadine che hanno già firmato chiediamo loro un’ultimo sforzo affinché ognuno porti a firmare almeno un’altra persona – prosegue la nota –. L’impegno collettivo si sta manifestando nei numeri che sempre più avvicinano la nostra comunità all’obiettivo del referendum, mai raggiunto prima d’ora". Il banchino c’è tutti i giovedì mattina al mercato vicino al bar stadio o sul ponte dell’Orme, oppure tutti i sabati mattina in centro storico angolo via Ridolfi via del Giglio, oppure all’Urp del Comune.