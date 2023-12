Mozione in difesa della "nostra" cipolla

Il Comune intende intraprendere azioni per tutelare la cipolla di Certaldo? Lo ha chiesto Damiano Baldini, capogruppo della Lega, alla luce di possibili irregolarità nella vendita del marchio. "La normativa conferma il divieto di brevettabilità per varietà vegetali iscritte nell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare – dice –. Il Consorzio produttori agricoli di Certaldo non potrebbe quindi detenere l’uso esclusivo del nome e del prodotto ’Cipolla di Certaldo’ in quanto il prodotto è riconosciuto come ’Prodotto agricolo tradizionale’ e tale registrazione non conferisce diritti di proprietà intellettuale o industriale. Chiediamo quindi al sindaco se abbia intenzione di verificare la regolarità della registrazione del marchio e quali azioni abbia intenzione di intraprendere".