Movimento, gioco e intrattenimento Torna la Festa dello sport con attività educative e sociali

Movimento, gioco e intrattenimento. Porte aperte alle associazioni per una giornata dedicata a grandi e piccini. Torna a Capraia e Limite la "Festa dello Sport", una sesta edizione ricca di attività: l’appuntamento è per domenica nella zona sportiva di Limite sull’Arno. Dal canottaggio al podismo, dal dodgeball al tennis, ma anche il basket, l’equitazione ed il parkour. Un’opportunità per approcciarsi alle discipline anche meno comuni, scoprirle e sperimentarle. In piazza Pertini, via Gagarin, via Fratelli Cervi e al campo sportivo Cecchi, in mostra le società e le associazioni sportive del territorio che, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro Loco, potranno raccontarsi ai visitatori. Obiettivo, promuovere la pratica sportiva come benessere psicofisico e aggregazione sociale.

Le dimostrazioni andranno avanti fino alle 19 all’interno del campo polivalente e sul prato verde di piazza Pertini, ma per tutto il pomeriggio ci sarà la possibilità di cimentarsi nei vari sport. Protagoniste della manifestazione anche le Astro Dragon Ladies, presenti con uno stand per illustrare l’attività di riabilitazione rivolta alle donne che hanno affrontato la battaglia del tumore al seno. Tra le novità di questa sesta edizione, l’aperitivo solidale "Dragon Spritz" alla Canottieri; alle 19 una scusa per unire il piacere dell’happyhour alla scoperta di una realtà impegnata nel sociale. E poi lo spazio dedicato alla Polizia municipale dell’Unione dei Comuni con un motorino attrezzato per l’educazione stradale, il presidio della Vab sezione di Limite sull’Arno e quello della Pubblica Assistenza Croce d’Oro.

Inserita nel programma anche la passeggiata ludico motoria "Le Vie in Rosa" con partenza alle 9 da piazza Pertini; sempre da qui la Leonardo Bike farà partire 4 tour guidati per gli appassionati delle due ruote. Già da domani si scaldano i motori con la società calcistica "Capraia Football Club" che dalle 17 organizzerà a Capraia Fiorentina, in piazza Madre Teresa di Calcutta, una serata di eventi con aree gioco e intrattenimento. Tempo permettendo, una domenica per riscoprire il valore dello sport, quello sano, che fa bene al corpo e alla mente. A tutte le età.