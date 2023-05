MotoGp made in Valdelsa con Fonderia Artigiana

CASTELFIORENTINO

Dodici dei venti motori protagonisti nell’attuale stagione della categoria ’regina’ del campionato mondiale di motociclismo sono made in Castelfiorentino. L’azienda locale Fonderia Artigiana del presidente Leonardo Niccolini, che ha la propria base operativa nella zona industriale Pesciola, alle porte del paese valdelsano venendo da Certaldo, ha infatti ormai da moltissimi anni un contratto con la Ducati per la realizzazione di alcuni stampi particolari per i motori dei bolidi della MotoGp. La casa motociclistica bolognese, oltre alla Desmosedici affidata al campione del mondo in carica Bagnaia e a Bastianini, fornisce infatti i motori ad altre quattro squadre. Un’altra eccellenza, quindi, per quanto riguarda il nostro territorio. "Fonderia Artigiana ha un portfolio clienti che annovera le più grandi aziende di meccanica al mondo – spiega il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni – questo perché grazie a delle tecnologie avanzate riescono a realizzare degli stampi su sabbia in modo del tutto artigianale, che non possono essere prodotti in serie. Per questo tutti i maggiori marchi di nicchia come Ducati, appunto, ma anche Ferrari e Lamborghini, hanno deciso di affidarsi all’esperienza e alla qualità dei nostri concittadini".

Sul titolo mondiale conquistato lo scorso anno proprio da Bagnaia in sella alla Ducati, quindi, c’è anche la firma dell’azienda castellana. Lo stesso Ceo di Ducati Motor Holding spa, Claudio Domenicali e il team manager del reparto corse, Gigi Dall’Igna, hanno firmato l’attestato con cui la scuderia di Borgo Panigale ha voluto ringraziare i propri fornitori, sottolineando soprattutto le stesse motivazioni e le stesse ambizioni nel perseguire i propri obiettivi.

Si.Ci.