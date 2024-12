Mostre sul Genio. Sfilza di visite a tema Leonardo

VINCI Prosegue al Museo Leonardiano di Vinci il cartellone "Un museo coi fiocchi" con un altro appuntamento alla scoperta del Genio. Oggi pomeriggio infatti torna la piccola rassegna "A proposito di Leonardo", una serie di focus guidati nelle sale del Museo Leonardiano dedicati ad alcune delle tematiche più care a Leonardo da Vinci. I partecipanti verranno condotti dagli operatori museali per le sale del Museo Leonardiano per approfondire diverse tematiche, che saranno presentate attraverso un approccio esperienziale e che permetteranno di mettersi in gioco e servirsi di quella "esperienza" tanto cara al Genio vinciano. I focus odierni riguarderanno "Leonardo e il sogno del volo" e "Leonardo e la pittura", il primo sarà alle 15 al Castello dei Conti Guidi e il secondo alle 16.30 presso gli spazi espositivi di via Roma. Per partecipare all’attività è necessaria la prenotazione da effettuare telefonando al numero 0571 933285 o scrivere una mail a [email protected].

Domani alle 15 e alle 16.30 presso la Palazzina Uzielli torna invece la rassegna "Lo Sguardo di Leonardo", il laboratorio che propone di immedesimarsi nei panni di Leonardo, nello stesso tempo artista, scienziato e ingegnere. Partendo da alcuni disegni e testi di Leonardo, le famiglie partecipanti verranno coinvolte in una serie di esperienze legate ai molteplici interessi del genio Vinciano, capaci di stimolare quella curiosità e quello spirito di osservazione proprio degli uomini del Rinascimento. Gli studi artistici, scientifici e tecnici di questo discepolo della sperientia, intrecciandosi fra loro, daranno vita ad alcune attività ogni volta diverse a seconda delle suggestioni, interessi e dell’età dei partecipanti. L’attività, che avrà la durata di circa un ora, è dedicata a famiglie con bambini dai cinque ai quattordici anni. La prenotazione, oltre che attraverso i recapiti già citati, può essere effettuata anche presso la biglietteria del museo al momento dell’acquisto del biglietto di ingresso in base alla disponibilità.