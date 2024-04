Mostre, musei, sagre e concerti: ecco cosa fare

EMPOLESE VALDELSA

Il weekend allungato è appena cominciato. Grazie alla Festa della Liberazione, che si è celebrata ieri e che quest’anno è caduta di giovedì, chi ha la fortuna di ritagliarsi del tempo fuori dall’ufficio, ma non ha organizzato viaggi impegnativi, potrà sfruttare l’occasione per andare alla scoperta del territorio. La mini guida degli eventi che animeranno l’Empolese Valdelsa in questo fine settimana offre qualche spunto tra musica, sagre e musei. Si comincia dalla mostra "Empoli 1424- Masolino e gli albori del Rinascimento" che ha di recente aperto le porte al pubblico. Un’occasione per celebrare il 600° anniversario della realizzazione di uno dei capolavori più straordinari di Masolino a Empoli: il ciclo di affreschi con le "Storie della Vera Croce", realizzato per la cappella della Compagnia della Croce nella suggestiva chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani. La mostra sarà visitabile dalle 10 alle 18 in doppia sede; Museo della Collegiata, e chiesa degli Agostiniani. Gli amanti dei concerti live, restando a Empoli non potranno perdersi al parco di Serravalle stasera alle 21 (a ingresso gratuito) "Cisco in tour, riportando tutto a casa", una serata da vivere con Stefano Bellotti, in arte "Cisco", ex Modena City Ramblers e la sua band d’eccezione. Il "Ponte lungo" chiama, Vinci risponde con l’apertura tutti i giorni dalle 10 alle 19 del Museo Leonardiano, la Casa natale di Anchiano e la sezione didattico espositiva Leonardo e la Pittura. Per le famiglie, domenica alle 15.30 è previsto il MuseoLab, laboratorio per imparare a ragionare e a sviluppare la curiosità alla maniera di Leonardo (ultimi posti disponibili da prenotare allo 0571933285 o a [email protected]).

La capitale indiscussa delle sagre? Questo weekend è senza dubbio in Valdelsa. Fino a domenica a Montespertoli c’è la 2ª edizione di "Un monte di birra artigianale" in piazza del Popolo. Spazio anche per lo shopping col mercatino artigianale e vintage, alle golosità dello street food, al divertimento per i bambini e alla musica dal vivo (stasera in concerto "La combriccola del Blasco). Fino a domenica si potrà cenare alla 32ª edizione della storica Sagra del Cinghiale, nata a Certaldo ma per quest’anno spostata nel parco urbano di Montespertoli e organizzata dalla squadra cinghialai "Canard-Fiorentina". La frazione montespertolese dell’Anselmo, ospiterà dalle 11 alle 20 anche la Festa del Bombolone e delle Frittelle. In piazza Cassarà con il mercatino dedicato al piccolo artigianato. La festa include varie attrazioni come la mostra fotografica, intrattenimento e giochi per bambini. Non c’è che da scegliere dove andare.

Y.C.