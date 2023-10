“Mostra diffusa“ alla Vallesiana

Si intitola “Mostra diffusa” la collana di libri d’arte che sarà presentata alla Biblioteca Comunale “Vallesiana” (fondo antico) venerdì 27 ottobre, alle 17. Interverranno Claudia Centi (vicesindaco con delega alla cultura), Don Alessandro Lombardi (Proposto di Castelfiorentino), Maria Vittoria Gozio (curatrice delle mostre diffuse e delle pubblicazioni), Davide Dall’Osso e Brunivo Buttarelli (artisti) e Serena Vanni (associazione Cetra). La nuova collana nasce per riunire le tre pubblicazioni dedicate alle mostre diffuse sul territorio di Castelfiorentino realizzate negli ultimi quattro anni, che hanno avuto come protagonisti Davide Dall’Osso con l’installazione diffusa “Lo spazio per essere” (2019), , Antonio Massarutto con “Urban Soul” (2020-2021) e Brunivo Buttarelli con “Affioramenti” (2022).