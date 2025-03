Mostra del Vino Chianti. Vetrina chic per le aziende. Aperta la selezione alle etichette

Il Comune di Montespertoli ha aperto il bando, per le aziende agricole, per partecipare all’edizione 67 della prestigiosa Mostra del Vino Chianti, Le fattorie possono presentare richiesta al Comune entro la mezzanotte di oggi utilizzando l’allegato A1 fornito dalla stessa amministrazione. L’invio della domanda dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.montespertoli@postacert. toscana.it o inviata alla seguente posta elettronica: [email protected] oppure ancora consegnata all’ufficio protocollo del municipio in piazza del Popolo. Una volta scaduto il termine, sarà stilata una graduatoria in base all’ordine d’arrivo al protocollo. Il costo di partecipazione è stabilito in 250 euro, inviato rispetto alle scorse edizioni. Alla domanda andranno allegati una breve presentazione dell’azienda e il logo. Per le aziende che partecipano con presenza diretta, è necessaria una foto ad alta risoluzione dell’etichetta che rappresenta "Le eccellenze di Montespertoli", che la fattoria intende presentare. Per le aziende che non partecipano con presenza diretta (a loro è riservato uno spazio comune, quota di 100 euro), sono necessarie tre schede delle etichette con cui si intende essere presenti alla mostra, indicando per ciascuna, nell’ordine: denominazione, vitigno utilizzato, percentuale alcool, indicazioni su vinificazione e affinamento, prezzo. Questa edizione - si precisa dal Comune - vedrà la presenza in piazza del Popolo di un’area dedicata al vino in cui poter realizzare da 16 a 20 stand per le aziende che parteciperanno con presenza diretta. Per quelle non in presenza diretta, sempre in piazza del Popolo, sarà appunto riservato uno spazio in un’area comune insieme al soggetto che si occuperà della vendita dei bicchieri. La mostra si terrà fra il 31 maggio e l’8 giugno.

A.C.