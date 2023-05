Mostra del Chianti I nuovi eventi

Più di 1800 calici in alto... Solo nel fine settimana di apertura. Oltre duemila in proiezione contando ieri: numeri record per l’inizio della 65ª edizione della Mostra del Chianti a Montespertoli, vetrina internazionale del rosso Docg che al taglio del nastro ha visto anche la partecipazione del presidente della Regione Eugenio Giani. La kermesse riprende stasera alle 19 con la serie di degustazioni di distillati a cura delle associazioni dei produttori. Alle 21.30 teatro in piazza. Degustazioni di Chianti anche domani e nei giorni a seguire sino alle tante manifestazioni del prossimo week end. La mostra ha per epicentro le piazze Del Popolo e Machiavelli, per cui la viabilità si ridistribuisce sulle arterie laterali dove sono indicate anche le aree di sosta. L’apertura degli stand di degustazione nel pomeriggio è alle 18. Questa, si auspica, è l’edizione della mostra con il ritorno al format abituale come lo era sino al 2019. Un particolare: a Montespertoli per la mostra si sono affacciati esperti cinesi.