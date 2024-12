Trovato morto in auto, aveva ferite alla testa

Certaldo (Firenze), 19 dicembre 2024 – Accasciato sul sedile della sua auto, privo di vita. Così è stato trovato intorno alle 7.20 da un passante che ha subito lanciato l’allarme. Tragedia ieri mattina in via delle Città a Certaldo, in località Bassetto, dove un uomo di 60 anni, Andrea Biotti, è stato trovato morto all’interno della sua autovettura, una Ford Fiesta. Il mezzo si trovava fermo lungo una strada secondaria rispetto alla ’vecchia’ 429. Il medico del 118 e i soccorritori della Misericordia di Certaldo arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo – ed è l’ipotesi principale – potrebbe essere stato colto da malore mentre stata tornando a casa. Abitava in un casolare in campagna a poche centinaia di metri da dove è stato rinvenuto esanime. Sulla testa dell’uomo erano presenti delle ferite che sono state oggetto di approfondimenti da parte degli uomini della Sis, Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Firenze, che hanno operato insieme ai colleghi della stazione di Certaldo per i rilievi. I militari hanno perlustrato l’area circostante alla ricerca di eventuali altre tracce ematiche ampliando il ventaglio delle ipotesi investigativi sulle cause del decesso. Le operazioni sono andate avanti per un paio d’ore anche in attesa dell’arrivo del magistrato di turno, il dottor Antonino Nastasi, che ha poi liberato la salma. L’auto invece è stata, al momento, posta sotto sequestro. Resta comunque preponderante l’ipotesi del malore.

Andrea Biotti è stato trovato seduto sul sedile delle sua auto con il freno a mano tirato e il finestrino abbassato. Il veicolo era fermo in mezzo alla strada e questo ha destato sospetto nei confronti di chi in quel momento si trovava a passare di lì che, guardando all’interno dell’abitacolo, ha notato il corpo dell’uomo in stato incosciente e ha lanciato immediatamente l’allarme alla centrale del 118.

A quanto appreso l’uomo aveva un fratello ma viveva da solo. La salma è stata recuperata dal servizio onoranze funebri della Misericordia di Certaldo. Il sindaco, Giovanni Campatelli, venuto a conoscenza del tragico fatto, si è detto profondamente dispiaciuto e addolorato.