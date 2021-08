Fucecchio, 9 agosto 2021 - Tragedia a Fucecchio: un 32enne, Filippo Papini, è stato trovato morto dai genitori che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Avrebbe avuto un malore: sono stati gli stessi genitori, che erano in vacanza, a tornare per capire cosa fosse successo. Lo hanno trovato senza vita. Immediato l'allarme al 118, ai carabinieri. Per Filippo, conosciuto da tutti come "Papo", non c'è stato niente da fare, era già morto. Una morte naturale, come ha accertato il medico legale. Ed è sconvolta Fucecchio per la morte di un giovane molto conosciuto. Era tesserato per l'Atletico Fucecchio: giocava a calcio a cinque.

Un ragazzo senza particolari problemi di salute, uno sportivo. Un messaggio ai genitori, Gianluca e Stefania, è arrivato proprio dall’Atletico Fucecchio: «Filippo era un amico e un compagno di squadra: una figura costante qui all’Aca. Ti abbiamo voluto bene – ha scritto la società sul proprio profilo Facebook – e te ne vorremo sempre. Rimarrai qui dove ci sono due porte e un pallone, ti porteremo con noi nel campo del cuore. Rimangono tanti match, tante serate, tante risate e il grande rammarico di non poter proseguire questo viaggio insieme».

E un messaggio arriva anche dalla contrada di Porta Bernarda: "La contrada si stringe attorno a Gianluca e Stefania Papini per la tragica e prematura scomparsa del loro figlio Filippo. Condoglianze da tutti noi".