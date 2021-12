Certaldo (Firenze), 27 dicembre 2021 - Era stato colpito durante un diverbio a seguito di un incidente stradale lo scorso 17 dicembre. Caduto a terra e trasportato al pronto soccorso di Empoli l’uomo, Graziano Lotti, 56enne di Certaldo, non si è più ripreso. E’ morto nel giorno di Santo Stefano all’ospedale di Careggi dove era stato trasferito per l’aggravamento delle sue condizioni. Sarà l’esame autoptico disposto sulla salma a stabilire se a causare il decesso è stato il colpo ricevuto e la conseguenza caduta oppure altre ragioni, in quanto l’uomo soffriva di diverse patologie.



La sera dell’incidente Lotti stava infatti tornando dall’ospedale dove si era sottoposto a delle cure. All’ingresso di Certaldo, in prossimità della rotatoria di via Fabiani, il 56enne a bordo della sua automobile, si era scontrato con una Ape Piaggio guidata da un giovane. Nessuno era rimasto seriamente ferito. Ma, sempre a seguito dell'incidente, c'era stata poi una lite tra Graziano Lotti e una terza persona che era intervenuta. L'uomo aveva colpito il 56enne, che era finito a terra. Poi erano intervenuti i soccorritori della Misericordia di Gambassi Terme. Le condizioni del certaldese erano apparse da subito molto gravi.

Da qui la corsa all'ospedale dove, dopo alcuni giorni di ricovero in rianimazione, l’uomo si è spento. Sul luogo dell'incidente erano intervenuti anche i carabinieri della stazione locale che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in prossimità del luogo dell'incidente. Al momento la persona che ha colpito Lotti è indagata per lesioni, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi se l’autopsia dovesse dimostrare un collegamento diretto tra il decesso dell’uomo e il colpo ricevuto.