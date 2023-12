Certaldo in lutto, è morta Eda Gaggelli: storica pasticcera e ristoratrice

Certaldo, 30 dicembre 2023 – Lutto nel mondo del commercio e della ristorazione a Certaldo. Nel pomeriggio di ieri, 29 dicembre, è morta Eda Gaggelli, una delle storiche commercianti di Certaldo, prima con la sua Pasticceria Dolci Follie, poi anche con il Ristorante Osteria La Saletta.

Nata nel 1929 a Castelfiorentino, Eda ha intrapreso la sua attività come commessa banconiera alla Casa del Popolo di Certaldo. Insieme a suo marito, Vincenzo, ha rilevato il Bar Menne a inizio anni ’60, per poi dare vita alla storica Pasticceria Dolci Follie, che in poco tempo è divenuta un punto di riferimento nella vita sociale di Certaldo.

Ancora oggi, i tipici “cantucci di Eda”, in molteplici varianti, riscuotono grande successo tra i clienti del locale e non solo. Sempre da un’intuizione di Eda, nacque poi l’Osteria La Saletta: tutt’ora, il menù del ristorante, gestito dal figlio Giampiero, vive delle ricette della cucina di Eda, ispirate alla tradizione culinaria toscana.

Molti gli aspetti per cui Eda si fa piacevolmente ricordare: su tutti, la disponibilità e la generosità verso il prossimo ed il carattere energico, battagliero ed entusiasta delle persone e delle cose che l’hanno circondata. A nome di Eda, la famiglia ha voluto ringraziare chi le ha riservato tutte le manifestazioni di affetto e di stima ricevute nel corso degli anni.

I funerali si terranno il 2 gennaio, a Certaldo, presso la Propositura di San Tommaso.