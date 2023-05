Montespertoli alla marcia per don Milani

Il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini (nella foto), ha annunciato in consiglio comunale la costituzione del Comitato per il centenario dalla nascita di don Lorenzo Milani, il cui mandato, compreso quello - rivoluzionario - educativo, cominciò da Gigliola, villaggio rurale nel territorio di Montespertoli. Dopo di che, l’attività di don Milani si svolse alla canonica della pieve di San Donato a Calenzano, quindi a Barbiana, il paesino del Mugello che ha fatto conoscere al mondo la portata della sua didattica innovativa. Questo il motivo per cui ogni anno il Comune chiantigiano prende parte, con esponenti della giunta, alla Marcia a Barbiana. Quest’anno ancora più particolare come importanza per il centenario. La marcia, edizione 2023, si svolgerà sabato a cominciare dal mattino. Evento sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. "Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri": questo brano è tratto dalla ’Lettera ai cappellani militari’ di don Lorenzo Milani, ed è l’appello della XXII Marcia a Barbiana. La manifestazione apre il centenario che interesserà da vicino, nei prossimi sei mesi, anche la stessa Montespertoli. Ancora oggi, specie nelle scuole dei territori che hanno visto protagonista il sacerdote, la didattica di don Milani viene analizzata ed anche spiegata. E’, davvero, sempre al massimo della validità.

Andrea Ciappi