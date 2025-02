Montelupo, continua il sogno play-out

Montelupo 2 Saline 0

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo (70’ Cupo), Pucci, Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi (85’ Ferrmaca), Torrente (70’ Masoni), Caparrini (64’ Ndaw), Cerrini (74’ Cintelli). All.: Lucchesi.

SALINE: Frongillo, Bacci, Borri, Pashja, Salemmo, Franceschi, Dell’Aversana, Zaccariello, Vanni, Tartaglione, Fabbri. All.: Ciricosta.

Arbitro: Varnagallo di Pontedera.

Reti: 31’ Torrente, 56’ Caparrini

MONTELUPO – Il Montelupo soffre per mezz’ora, poi con una rete per tempo fa sua la sfida al Castellani contro il Saline e continua a credere nel sogno play-off. Al 9’ gli ospiti falliscono un rigore con Tartaglione, che calcia fuori, mentre al 31’ Caparrini recupera palla e si invola verso il portiere appoggiando all’occorrente Torrente un pallone solo da spingere in rete per il vantaggio montelupino. Il Saline reagisce colpendo un incrocio dei pali con Dell’Aversana, poi è un monologo amaranto con Caparrini che con un sinistro al volo sotto l’incrocio a inizio ripresa trafigge per la seconda volta Frongillo, provvidenziale tre volte prima dell’intervallo.