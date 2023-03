’Monopoly Toscana’ Il borgo protagonista

Un borgo da scoprire…giocando. Si chiama ’Monopoly Toscana’ ed è un gioco da tavolo ispirato al popolare passatempo con il quale milioni e milioni di italiani si sono intrattenuti da piccoli, ma anche da grandi. Dedicato ai borghi più belli d’Italia e in commercio da un po’, il gioco rivisitato in un’edizione speciale celebra, tra le perle della nostra regione, anche Montaione. Una curiosità svelata nei giorni scorsi dal sindaco Paolo Pomponi che con orgoglio ha invitato tutti a giocare. Grazie a questo nuovo gioco da tavolo che parla toscano, i partecipanti possono divertirsi e scoprire le bellezze di tantissime località ricche di storia, di arte e di tradizione, magari programmandone poi una visita. Tra i borghi scelti come protagonisti del gioco Montaione è l’unico in rappresentanza dell’Empolese Valdelsa.