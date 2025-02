"Monopattini, in troppi ancora senza casco"

EMPOLESE VALDELSA

L’ultima multa è scattata mercoledì scorso nel comune di Certaldo. Ma nelle settimane precedenti sono fioccate sanzioni anche a Fucecchio, Cerreto Guidi, Vinci e Empoli. Con l’entrata in vigore delle nuove norme del Codice della strada, il casco è tra i dispositivi di protezione obbligatori per chi viaggia sui monopattini elettrici. Chi viene fermato alla guida senza rischia una multa tra 50 e 250 euro. Come lo sono diventati i freni, le luci anteriori e posteriori, le frecce, il clacson, un motore non superiore ai 500 watt, i doppi freni e il regolatore di velocità; il casco deve averlo con sé (e indossarlo) il conducente. "Purtroppo – sottolinea il comandante Luschi – continua ancora questa cattiva abitudine di andare senza casco. In più arrivano alla nostra centrale molte segnalazioni di condotte pericolosi sulle strade da parte di persone sui monopattini. Conducenti che fanno lo slalom tra i pedoni o che viaggiano contromano. Nelle ore notturne poi c’è chi si muove lungo le strade extraurbane senza alcun dispositivo di sicurezza, come luci anteriori e posteriori e gilet catarifrangente. È un comportamento molto imprudente che mette a rischio il conducente del mezzo e gli altri utenti della strada". Per il comandante Luschi la vera svolta per questi nuovi e diffusi mezzi per gli spostamenti brevi ci sarà quando verrà introdotta la targa e di conseguenza l’assicurazione. "Per la targa sui monopattini – spiega Luschi – stiamo attendendo un apposito decreto attuativo del governo che chiarisca i dettagli. A quel punto diventeranno dei veicoli a tutti gli effetti e dovranno essere dotati di relativa assicurazione".

i.p.