Monologo Scotti al Pala Sammontana. Con Salerno quarta vittoria consecutiva

Use Rosa

88

Salerno

47

USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 8, Fiaschi 6, Colognesi 3, Ruffini 11, Samoylich, Ianezic n.e., Castellani 9, Ndiaye 14, Chelini 7, Casini 3, Antonini 9, Vente 18. All.: Cioni.

SALERNO PONTEGGI: Oliveira 12, Naddeo 5, Valerio 6, Orchi, Scala, De Mitri, Tagliaferri, Kirschenbaum 13, Yusuf 6, Scolpini, Vitali 5. All.: Di Lorenzo.

Arbitri: Melai di Calcinaia e Mammoli di Perugia.

Parziali: 29-13; 52-27; 71-32

EMPOLI – Partita senza storia al Pala Sammontana, dove l’Use Rosa Scotti lascia solo le briciole a Salerno, dominato di fatto dal primo al quarantesimo minuto. Eloquente del resto il più 41 con cui le biancorosse possono festeggiare alla sirena la quarta vittoria consecutiva. E’ subito 11-0 per le ragazze di coach Cioni, capaci di realizzare ben 19 punti nei primi 5’, subendone poi appena cinque nella terza frazione. Nonostante una Ianezic febbricitante che resta in panchina, l’Use Rosa trova in tutte le altre interpreti le armi necessari per archiviare presto la pratica. Dalle triple di Tarkovicova alle qualità di Vente sotto canestro, dalla furbizia di Castellani ai rimbalzi e alla freddezza dalla lunetta della giovane Ndiaye. È Antonini (nella foto) con uno slalom dentro l’area a mettere poi il più 20 (35-15, che diventa 52-27 al 20’). Nella ripresa il divario lievita, 71-32 al 30’ con l’altra giovane Chelini che firma il più 40 sull’80-40. La partita è ormai avviata verso i titoli di coda che sanciscono l’88-47 finale.