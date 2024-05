Mondo telefonia. Le opportunità

Iliad, uno degli operatori italiani di telefonia mobile, seleziona personale anche in Toscana. In dettaglio, cerca un consulente di negozio con esperienza nel servizio clienti e preferibilmente con conoscenza di Office, lingua inglese ed interesse ed esperienza nel settore delle telecomunicazioni. Per candidarsi: inrecruiting.intervieweb.it/iliad/it/career#vacancies. Vodafone, che ha attualmente 60 posizioni aperte in Italia e all’estero, cerca in Toscana un corporate sales account manager che si occuperà dello sviluppo commerciale dell’azienda e garantirà l’efficacia dei servizi e delle soluzioni aziendali. Tra i requisiti: conoscenza dell’inglese, esperienza di vendita in organizzazioni internazionali e altamente complesse. Per informazioni e per inoltrare la candidatura: jobs.vodafone.com.

A Massa, Wind cerca diplomati da inserire come consulenti commerciali o store manager, disponibili a lavorare su turni, dal lunedì alla domenica. Ulteriori informazioni sono disponibili alla sezione "persone & carriere" sul sito www.windtregroup.it. Anche VoipVoice, provider italiano di telefonia VoIP con sede a Montelupo Fiorentino, è in cerca di personale. Tramite il sito www.voipvoice.it, nella sezione "opportunità", è possibile inviare la propria candidatura spontanea oppure proporsi per ruoli come supporto tecnico, addetto assistenza clienti, commerciale, graphic designer e impiegato marketing e comunicazione. Infine, all’indirizzo timrecruiting.gruppotim.it è possibile inviare la candidatura spontanea per lavorare nel gruppo Tim. IIn alcune città, tra cui Firenze, sono disponibili anche opportunità di stage.