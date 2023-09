Da Certaldo alla città della moda. Il sogno di una giovane designer: "Sono cresciuta tra pezze di tessuti"

Certaldo, 27 settembre 2023 – La passione per la moda è una questione di dna. "Mia nonna aveva un laboratorio di plissettatura nel magazzino di casa e lì hanno lavorato anche mia mamma e mia zia". E’ cresciuta circondata da pezze di tessuto, macchine e forni plissé, Margherita Aureli; 23 anni e un futuro ancora tutto da sognare, dal liceo linguistico Virgilio di Empoli è approdata nella città della moda per eccellenza, Milano. Una città che ora le offre una ghiotta occasione: la partecipazione alla Graduate Fashion Italia, inserita tra i migliori talenti del nostro Paese. Residente a Certaldo, la giovane designer dopo essersi diplomata nel 2022 in Fashion design e Tecnologie del Prodotto moda all’istituto Secoli di Milano, ha trovato lavoro come modellista in una grande azienda milanese, dove sta tutt’ora lavorando con un focus sul capospalla donna.

"Mi occupo della realizzazione di cartamodelli – racconta Aureli – dello sdifettamento dei prototipi dopo confronti con gli stilisti e della realizzazione di capi su misura. L’amore per questo mestiere? E’ sbocciato tra le scuole medie e il liceo, quando mi sono accorta di essere particolarmente portata per lavori tecnici e manuali".

La Fashion Graduate Italia è l’hub che riunisce le migliori Istituzioni e Accademie italiane che offrono percorsi formativi post diploma nel settore moda. "È un evento di tre giorni che permette ai giovani talenti di raccontarsi attraverso progetti in una vetrina sia fisica che digitale – spiega orgogliosa la designer – Il mio Istituto partecipa ogni anno e ha tenuto tre fasi di selezioni giudicate da una commissione interna per scegliere 8 studenti diplomati che potessero partecipare, basandosi non solo sulla collezione da presentare ma anche sui voti. Ed eccomi qua, pronta a fare del mio meglio". Una vetrina che le permetterà di condividere la sua visione stilistica nel creare una collezione vera e propria, dalla A alla Z. Un ingresso nel mondo della moda a 360 gradi. Sogni nel cassetto? Meglio concentrarsi sul presente. "La moda è un settore dinamico e in continua evoluzione – conclude Margherita Aureli – e questo mi affascina. Sono aperta ai cambiamenti. Mi auguro di poter lavorare con professionisti che possano contribuire alla mia crescita personale e professionale. Vorrei riuscire a fare la differenza attraverso il mio lavoro".

