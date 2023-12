Misericordia di Empoli, cuore e passione. "Le ore offerte dai volontari valgono oltre 2 milioni di euro l’anno"

Empoli, 9 dicembre 2023 – Volendo tradurre in termini economici le ore offerte dai volontari della Misericordia di Empoli nell’ultimo anno si arriverebbe a oltre due milioni di euro. L’assemblea della fratellanza, che ogni anno si svolge nel giorno della festa dell’Immacolata, dà modo di raccontare con numeri, parole e storie la preziosa attività che quotidianamente porta avanti l’arciconfraternita.

"La nostra grande famiglia cresce sempre – ha esordito il governatore Pier Luigi Ciari – Voglio ringraziare tutti i volontari, quelli che sono con noi da anni e i nuovi arrivati: insieme abbiamo superato quota 400. In questo 2023 abbiamo donato al prossimo quasi 18mila ore di attività nei soli trasporti sanitari, ordinari, d’emergenza e sociali. L’impegno è importante e difficile, ma insieme ce la faremo".

Il motore è l’esercito dei volontari: quegli attivi sono 401. Il corpo sociale dell’associazione è invece composto da 7.216 confratelli soci. La Misericordia empolese ha 41 automezzi che nell’anno che sta per terminare hanno percorso 646mila chilometri. "L’attività più rumorosa e conosciuta, quella del servizio ambulanze – ha aggiunto il provveditore, Gionata Fatichenti - ha permesso di effettuare oltre 25mila interventi con 259 volontari. A questo va aggiunta l’assistenza domiciliare a 87 famiglie". Un super plus di lavoro quest’anno è stato svolto dal settore della Protezione civile, impegnato anche nel nubifragio che ha colpito gran parte della Toscana: 23 sono stati gli interventi effettuati con l’impegno di 97 volontari. Mettersi al servizio degli altri significa anche andare in soccorso delle altre consorelle. "Nell’ambito del servizio emergenza urgenza abbiamo coperto l’area di San Miniato e Fucecchio con un’ambulanza aggiuntiva perché le associazioni presenti ci hanno chiesto una mano", ha ricordato il provveditore.

T ra i fiori all’occhiello della Misericordia empolese c’è anche la cura agli anziani e ai non autosufficienti. Nella Rsa "Vincenzo Chiarugi" ci sono 98 ospiti e 22 con Alzheimer. A prezzi calmierati l’arciconfraternita mette poi a disposizione in due strutture (una a Empoli, l’altra a Sovigliana) anche attività ambulatoriali e assistenza domiciliare socio sanitaria. Dietro ai grandi numeri, tuttavia, c’è la preoccupazione di come riuscire a sostenerli nel futuro. "Ci preoccupa il fatto che continuano a diminuire i fondi per il welfare", ha detto il vice governatore Francesco Pagliai. Il consigliere regionale Enrico Sostegni ha ricordato che "in Toscana mancano dai 400 ai 500 milioni di euro per essere in pari nel sistema sanitario". Un messaggio di incoraggiamento lo ha dato il senatore Dario Parrini, esortando ad uno sforzo collettivo: "Uscire dall’ indifferenza non solo è utile ma è bello".

Infine, il sindaco Brenda Barnini, ha sottolineato, l’importanza di "rinsaldare il patto di profonda collaborazione tra l’amministrazione comunale e la straordinaria realtà di volontariato e terzo settore". La mattinata si è conclusa con la premiazioni dei volontari e il conferimento dell’Annunciazione d’oro al Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli. A seguire, nella Collegiata di Sant’Andrea, si è tenuto il rito della vestizione dei nuovi 31 confratelli.