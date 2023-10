Minaccia un gruppo di giovani con una bottiglia di vetro rotta, fermato con il taser

Empoli, 7 ottobre 2023 – Avrebbe disturbato un gruppo di giovani in una birreria, poi all'arrivo della polizia avrebbe minacciato chi gli stava davanti con una bottiglia di vetro rotta. È accaduto la notte scorsa a Empoli dove gli agenti hanno poi usato il taser per immobilizzare l'uomo, di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine.

Lo stesso uomo, una volta portato in ospedale, avrebbe aggredito gli agenti: per lui è scattato l'arresto per aggressione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Da quanto spiegato dalla polizia gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata arrivata poco dopo le 3 al Nue 112 che segnalava un'aggressione in atto in una birreria del centro di Emnpoli. L'equipaggio della volante intervenuta ha poi trovato il nordafricano che stava inveendo contro un gruppetto di giovani. Nonostante l'intervento degli agenti con l'invito a calmarsi e ad allontanarsi dai ragazzi, l'uomo avrebbe preso da un cestino dei rifiuti una bottiglia di vetro, spaccandola in terra e brandendola contro chi gli era davanti. Vedendo che si stava avvicinando al gruppo di giovani i poliziotti hanno usato il taser. Una volta immobilizzato, l'uomo è stato portato in ospedale dove avrebbe cominciato a minacciare e colpire gli agenti che lo avevano in custodia, uno dei quali si è poi fatto medicare.