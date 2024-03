Le multe non pagate valgono un tesoro: nelle casse mancano oltre 5,5 milioni di euro

Empoli, 11 marzo 2024 – Oltre 5 milioni e mezzo di euro. In pratica un tesoro da riscuotere. La cifra, relativa alle multe non pagate dai cittadini, emerge dalla determina pubblicata nei giorni scorsi sull’albo pretorio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Il numero si riferisce al mancato pagamento delle sanzioni emesse nel Circondario per violazioni al codice della strada nel 2021. Si tratta del secondo anno di pandemia, quando gli spostamenti erano ancora limitati, e dunque ci si aspetterebbe un dato al ribasso.

In realtà si tratta di una cifra consistente, alla quale poi si aggiunge un residuo di oltre 22mila euro relativo al biennio 2019-2020. Nel provvedimento amministrativo con cui il dirigente responsabile della polizia municipale ha approvato i ruoli ordinari delle sanzioni sono compresi anche gli interessi di mora. La legge infatti prevede che chi, dopo aver ricevuto una multa, non paga entro cinque giorni, non ha diritto alla riduzione. E anzi, se non salda il verbale entro due mesi successivi alla notifica della multa, incappa nel raddoppio della sanzione. Se poi il pagamento non avviene nemmeno dopo 60 giorni, allora il destinatario della multa viene iscritto negli elenchi dei debitori. Un elenco che l’Unione dei Comuni trasmette all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che, in quanto affidatario del servizio, deve provvedere al recupero delle somme.

Ma come si compongono gli oltre 5,6 milioni di euro non pagati? Nel provvedimento in questione si elencano le cifre comune per comune. Al primo posto figura Montelupo Fiorentino che vanta un credito da 1,4 milioni di euro, al secondo posto troviamo Fucecchio con poco meno di 1,3 milioni, Empoli chiude il podio con 1,1 milioni di euro. La classifica prosegue con Cerreto Guidi con 566mila euro di multe non pagate, seguono poi Castelfiorentino (501mila euro) e Vinci (451mila euro). Più in basso troviamo invece Certaldo (151mila euro), Montespertoli (91mila euro), Capraia e Limite (31mila) e infine Gambassi Terme (29mila) e Montaione (11mila). Adesso l’Unione dei Comuni conta di passare all’incasso con una cifra che potrà essere importante per il bilancio considerando che l’ente di piazza della Vittoria non dispone di imposte proprie. Per i destinatari le cartelle esattoriali con le indicazioni degli importi da pagare potrebbero arrivare già prima dell’estate.