Migliorare il rapporto fra genitori e figli a Empoli: Ciclo di incontri del Centro Studi Ciari

Migliorare la relazione con i figli e gestire bisogni, desideri ed emozioni. La Conferenza Zonale dell’Empolese Valdelsa, attraverso il Centro Studi "Bruno Ciari", organizza quattro incontri di educazione familiare rivolti ai genitori di ragazze e ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado. Si tratta di gruppi di parola in cui i genitori, con l’accompagnamento di un esperto, affronteranno tematiche riguardanti la complessa età della preadolescenza e adolescenza. Si parlerà, ad esempio, della scoperta dell’identità di genere e della sessualità, del rapporto con il corpo e con il cibo, delle relazioni tra pari e con gli adulti di riferimento, ma anche dell’utilizzo delle tecnologie, delle relazioni amicali e sentimentali, della capacità di riuscire a leggere i segnali di violenza di genere, di disagio o di solitudine.

Gli incontri, in programma tra fine ottobre e inizio dicembre, si svolgeranno prevalentemente nella giornata di giovedì, con orario 17.30-19.30, e i partecipanti saranno suddivisi in due gruppi composti da 25 persone. Il primo incontro si terrà ad Empoli e sarà un incontro conoscitivo, mentre i successivi avverranno online, al fine di agevolare il più possibile la partecipazione dei genitori interessati. Il calendario degli incontri sarà comunicato non appena terminate le iscrizioni. Oggi è l’ultimo giorno utile per iscriversi. "E’ urgente trattare queste tematiche con le famiglie – spiega Emma Donnini, vicepresidente della conferenza zonale – attraverso momenti di incontro e confronto".