Migliora la viabilità in zona Ponterotto

Il progetto di miglioramento della viabilità nel polo industriale di Ponterotto, nel comune di San Casciano, avrà effetto diretto anche nel confinante territorio di Montespertoli, da cui diversi lavoratori raggiungono Laika e le altre aziende della media Pesa. Difatti, l’amministrazione di Montespertoli ha confermato di seguire con attenzione quanto si sta delineando: rettifiche alla Sp 93 Certaldese - che riguarda direttamente le frazioni di San Pancrazio e Fornacette - e dei collegamenti con via di Lucciano, che sale a San Quirico e che per l’appunto è sotto rifacimento da parte del Comune di Montespertoli. Per il polo di Ponterotto, lunedì scorso è stato firmato un accordo tra Città Metropolitana, Comune di San Casciano e l’azienda Laika.