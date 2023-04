’Mettici la mano’ La rivincita di Bambinella

EMPOLI

Ultimo appuntamento al Teatro Excelsior di Empoli con la stagione di prosa. Martedì alle 21 andrà infatti in scena "Mettici la mano" di Maurizio de Giovanni, spettacolo che sostituisce "Azul" con Stefano Accorsi, annullato lo scorso 16 febbraio per indisponibilità dell’attore. Protagonista di "Mettici la mano" è Antonio Milo, conosciutissimo al grande pubblico televisivo per vestire i panni del brigadiere Raffaele Maione nella fiction "Il commissario Ricciardi". In questo spettacolo Milo, insieme a un altro amatissimo personaggio di Ricciardi Adriano Falivene (Bambinella) e ad Elisabetta Mirra dà vita a questo progetto teatrale di De Giovanni, una produzione Diana Or.L.S., che nasce quasi come una costola della saga di Ricciardi con la regia di Alessandro d’Alatri. La pièce è ambientata nella primavera del 1943 a Napoli. Una tarda mattinata di sole viene squarciata dalle sirene: arrivano gli aerei alleati e il pericolo di un nuovo e devastante bombardamento. La scena è uno scantinato che fa da rifugio improvvisato. In un angolo del locale una Statua della Madonna Immacolata, miracolosamente scampata alla distruzione di una chiesa. È qui che si ritrova una strana compagnia: Bambinella, un femminiello che sopravvive esercitando la prostituzione e che conosce tutto di tutti, e il Brigadiere Raffaele Maione, che ha appena arrestato Melina, una ventenne rea di aver sgozzato nel sonno il Marchese di Roccafusca, di cui era la cameriera.

"In questo progetto due tra i volti più colorati si staccheranno dalle vicende del filone corale del Commissario Ricciardi: il brigadiere Maione e il femminiello Bambinella – racconta il regista d’Alatri – Due figure che non fatico a descrivere come "maschere", unici tra i personaggi dei romanzi ad indossare un costume: uno con il rigore della divisa e l’altro con la leggerezza della femminilità travestita. Medesimi saranno i due attori che hanno interpretato la serie tv, Antonio Milo e Adriano Falivene con Elisabetta Mirra nel ruolo di Melina, straordinario sguardo sul sacrificio femminile di quell’epoca. A completare la magia le musiche di Marco Zurzolo". Per assistere allo spettacolo può essere convertito il biglietto acquistato per "Azul", recandosi presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli.