Mette in fuga il bandito minacciandolo con la mazza da baseball che tiene sotto il tavolo

VINCI (Firenze)

Quell’uomo sulla quarantina stava camminando lungo il marciapiede già da un po’.

Lo aveva notato, grazie

al suo occhio clinico da commerciante. E quando, uscita l’ultima coppia di clienti, lo ha visto piombare nel

negozio lei non ha perso tempo: è corsa dietro al bancone e si è preparata al peggio. "Mi ha puntato contro un coltello da cucina e mi ha ordinato di consegnargli l’incasso – racconta Elisa Carboncini (nella foto), 28 anni, titolare del negozio d’abbigliamento 0-16 ’Bimbolandia’ di Vinci –. Io allora ho risposto tirando fuori la mazza da baseball che avevo sotto il tavolo. Gli ho detto che non avrei ceduto: non si aspettava la mia reazione, ha provato a insistere un’altra volta ma infine ha detto “Va bene, me ne vado“. È stato terribile, tremo ancora". Insieme allo choc però l’orgoglio di essere riuscita a mantenere il sangue freddo. "Ho allertato subito i carabinieri fornendo tutti gli indizi possibili – continua la giovane –: spero che giustizia sia fatta, perché non è accettabile andare a lavorare con la paura addosso. Ho messo in guardia anche gli altri commercianti del quartiere". I militari dell’Arma empolese stanno indagando, cercando anche possibili connessioni con la rapina in pescheria avvenuta a pochi chilometri di distanza la scorsa settimana.

Elisa Capobianco