Mercantia sarà a tema Boccaccio. Fissate le date

"Il 2025 sarà un anno importante per Certaldo. Avremo finalmente a disposizione anche il centro urbano rinnovato, che permetterà l’organizzazione di ulteriori eventi. E anche per quel che riguarda Mercantia sarà un’edizione particolare, tenendo conto anche dell’anniversario che riguarda Boccaccio". Lo ha anticipato l’assessore alla cultura, Clara Conforti, a proposito della trentasettesima edizione di Mercantia che verrà definita nei dettagli nei prossimi mesi. Ci sono però già le prime anticipazioni: l’ormai tradizionale festival internazionale del quarto teatro inizierà il 16 luglio prossimo, per concludersi il 20 luglio successivo dopo cinque giorni di spettacoli ed esibizioni che coinvolgeranno tanto il borgo alto quanto il centro urbano. Sarà l’edizione che cadrà nell’anno del seicentocinquantesimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio e porterà con sé inevitabilmente un omaggio al poeta del ‘300. Occhio però anche agli altri anniversari: il prossimo anno andrà infatti a coincidere con il centenario della nascita di Andrea Camilleri e con il cinquantennale della morte di Pier Paolo Pasolini. Ed entrambi dovrebbero essere ricordati nel corso di Mercantia 2025 con eventi ad hoc. "Mercantia è una manifestazione resiliente, che è stata capace di ripartire dopo gli anni del Covid e che riscuote ogni anno interesse da artisti e visitatori provenienti da tutto il mondo – ha chiosato Conforti – L’obiettivo? Sarà in primis quello di confermare le 19mila presenze della scorsa edizione. E di cercare di alzare ulteriormente l’asticella".

