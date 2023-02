Mercantia, i biglietti Tutti i prezzi della festa

C’è tempo ma il count-down è già cominciato. Quest’anno la nuova Mercantia si distenderà su cinque giorni, da mercoledì 12 a domenica 16 luglio. Il Comune di Certaldo ha appena deciso le tariffe d’accesso alla kermesse del teatro internazionale di strada. Rimane il biglietto intero a 13 euro, ad eccezione del sabato 15 luglio che sarà a 15 euro. Ma vediamo i dettagli: nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì e domenica il biglietto intero è di 13 euro, 11 il ridotto. Sabato, biglietto intero a 15 euro e ridotto a 13. Le riduzioni applicabili: bambini tra i 7 ed i 14 anni, portatori di handicap, soci Coop per il primo e secondo giorno, soci del Touring Club Italiano (Tci) in possesso di tessera in corso di validità (il Comune ha appena rinnovato la presenza nel novero delle Bandiere Arancioni del Tci).

Due le possibilità di abbonamento: a 40 euro (30 il ridotto) per tutti i giorni della kermesse escluso il sabato; 52 euro (40 il ridotto) per tutti e cinque i giorni della festa. Una precisazione per le famiglie con figli molto piccoli: i bambini sotto i 7 anni non pagano alcun ticket. C’è anche l’abbonamento riservato ai soci Unicoop di Firenze: è di 47 euro per tutti i giorni del festival. Va acquistato, per essere valido, entro l’11 luglio in prevendita. Per gruppi di oltre 30 persone, è previsto un biglietto gratis ogni 10 persone e solo in prevendita. Per gruppi organizzati da associazioni, agenzie di viaggio, cooperative o altro tipo di società, composti da oltre 50 persone paganti, è prevista la riduzione di 1 euro a biglietto (escluso il sabato), tramite richiesta scritta da inoltrare al Comune.

Andrea Ciappi