Melio: "Cerco gambe funzionanti a Valdarno" - Corri la Vita 24/09

VALDARNO

"Cerco due gambe funzionanti". L’appello arriva da Iacopo Melio, consigliere regionale e attivista per i diritti delle persone con disabilità, ed è rivolto a chiunque abbia voglia di partecipare a Corri la Vita, l’evento benefico in programma il 24 settembre a Firenze. L’appuntamento che unisce sport, cultura e solidarietà, con partenza dal parco delle Cascine e arrivo in piazza della Signoria, attede al via oltre 30mila persone. Lo scopo è nobile: raccogliere fondi destinati a progetti dedicati alla cura del tumore al seno. E Melio non si tira indietro. "No, non sono impazzito – dice lo stesso Melio – mi sono appena iscritto (e ho donato) per l’edizione 2023 di Corri la Vita. Ma ovviamente c’è un ma. Mi servono due gambe funzionanti, perciò ecco la mia idea – prosegue – Cerco una donna o un uomo che voglia partecipare fisicamente al posto mio (no, non dovranno spingermi in carrozzina), ma sarò io a occuparmi della sua iscrizione donando al suo posto la quota necessaria per ricevere la maglietta e poter intraprendere uno dei due stupendi percorsi previsti (10,3 chilometri di corsa oppure 5,2 chilometri di camminata), toccando tantissime mete culturali". Melio invita chiunque fosse interessato a scrivergli. È già corsa alla candidatura.