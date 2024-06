Maxi-incidente in autostrada, l’ultimo saluto alla coppia

Una tragedia per l’Empolese ma anche l’intera Toscana. Il drammatico incidente avvenuto il 29 maggio lungo l’autostrada A1, nel Fiorentino dopo lo svincolo Valdarno in direzione Nord, ha sconvolto la comunità che ha pianto per la scomparsa di due suoi concittadini rimasti legati a Empoli anche dopo il trasferimento all’estero. I coniugi Liliana Brancato e Roberto Favia, 78 anni lei e 79 anni lui, morirono sul colpo a bordo della loto vettura a causa del terribile tamponamento che coinvolse più vetture: oltre alle auto anche alcuni mezzi pesanti. Ieri l’ultimo saluto dopo la restituzione delle salme da parte della Magistratura al lavoro per accertare la dinamica dell’incidente. I funerali sono stati celebrati alle 11 di ieri nella chiesa Spirito Santo a Serravalle. Dopo la cerimonia partecipata, le salme sono state cremate e le ceneri tumulate al cimitero della Misericordia di Empoli.