Maxi antenne di telefonia in collina: "Soluzioni diverse? Dialogo aperto"

Si è tenuta una video-call tra il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma. Argomento: il progetto di grandi antenne (alte 36 metri) per le connessioni e la telefonia cellulare al campo sportivo di San Quirico e ai giardini di via Oreto a San Pancrazio, su uno dei più bei crinali collinari del Chianti Colli Fiorentini. Mugnaini è contrario al progetto così com’è. Lo stesso tanti abitanti della zona costellata da storici borghi: al Circolo Arci di San Quirico la raccolta firme è a quota 140 circa, laddove i moduli sono stati diffusi in altre frazioni e stanno tornando al Comune compilati. Cioè: le sottoscrizioni sono di più.

"La video-call è andata bene - ha affermato il sindaco - perché tutti i protagonisti della vicenda erano presenti, comprese le società interessate al progetto. Ho spiegato che, così com’è, in quel tipo di ambiente, il progetto non è sostenibile. Ho quindi chiesto antenne più basse e anche una diversa localizzazione, che credo sia possibile ottenere senza un decremento del servizio. Siamo noi i primi a capire che dobbiamo eliminare il digital-divide, anche per le tante aziende ricettive che abbiamo. Ma abbiamo anche un crinale nel Chianti che dobbiamo tutelare nel miglior modo possibile". C’è stata apertura a soluzioni differenti. Il crinale tra le valli di Pesa e Virginio è uno scorcio di questa celebre terra, che oltre che affascinante è rimasto vero, genuino, non ‘vittima’ sacrificale del turismo da jet-set. La video-call si è tenuta nella giornata di lunedì, e ieri sono cominciate a filtrare le prime informazioni in merito. Giusto per riassumere: il crinale è una bellissima area rurale coltivata a viti e olivi, con alcuni boschi e la discreta presenza di borghi medioevali come Lucignano, Poppiano (patria di Francesco Guicciardini) e San Pancrazio (sede di una suggestiva pieve pre-romanica del X secolo). Tutte ‘carte’ che sono state presentate nella video-call: "Ho anche spiegato - ha concluso Mugnaini - che gli abitanti sono perplessi o apertamente contrari e che è in atto una raccolta di firme, spero di essere stato chiaro ed esaustivo. Le società e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno manifestato la volontà di aprirsi a soluzioni diverse".

Andrea Ciappi