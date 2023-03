Matematica, scuola e futuro Incontro con Unesco e Asfrofili "Nuove conoscenze scientifiche"

La matematica ed il mondo. E’ il tema dell’incontro che si è tenuto all’istituto Baccio da Montelupo. La giornata è stata scelta sia per ricordare la costante matematica del Pi Greco, sia per omaggiare il giorno di nascita di Albert Einstein. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con il Club per l’Unesco di Vinci e con il Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino. Il tema sul tavolo? "Matematica per tutte le persone", che è anche l’obiettivo Unesco per aiutare soprattutto i cittadini del futuro a comprendere che la matematica, con le sue numerose applicazioni tecniche, è oggi alla base di tutte le aree della nostra vita e la sua importanza nel rispondere alle sfide del nostro tempo. Per il giorno della matematica e nei giorni successivi, sono migliaia gli eventi organizzati in tutto il mondo.

l’istituto e le associazioni coinvolte hanno declinato la giornata e il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti su come la matematica possa essere declinata al mondo dello spazio e come questa possa essere un’occasione per far appassionare le nuove generazioni alle discipline scientifiche. La giornata ha rappresentato per il Gruppo Astrofili un momento importante per descrivere l’interazione dei numeri con l’Universo mettendosi a disposizione per rispondere alle diverse domande sui segreti dello spazio.

"È con soddisfazione e rinnovato impegno che l’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo continua il percorso di nuove proposte a favore della crescita educativa dei nostri studenti e studentesse – ha detto la dirigente Maddalena Scafarto – per alimentare la loro curiosità e creatività, affinché la matematica sia vissuta non come una disciplina a sé, ma connessa a tutte le altre, comprendendone l’importanza, l’armonia e le numerose applicazioni nella vita quotidiana". "Un sentito e doveroso ringraziamento va a Paolo Sani del Club Unesco di Vinci, al Gruppo Astrofili di Montelupo, all’Ente Comune e alla nostra docente Monica Landi", ha concluso Scafarto."Il Comune di Montelupo Fiorentino, con il vicesindaco e assessore alla scuola Simone Londi, è sempre a fianco della scuola e del mondo associativo del territorio quando tutto ciò ha come obiettivo quello della crescita delle ragazze e dei ragazzi per aiutarli ad acquisire sempre maggiori conoscenze.