Masini: "Preoccupa il degrado. Servono più agenti e telecamere"

Potenziare il sistema di videosorveglianza, migliorare illuminazione pubblica e implementare l’organico della Municipale. Queste le proposte per Certaldo di Lucia Masini, Riccardo Borghini e Marco Rossi, rispettivamente candidata sindaco del centrodestra, vice-coordinatore comunale di FdI e responsabile cultura nel coordinamento di FdI, in tema di sicurezza. I tre esponenti del centrodestra hanno puntato il dito in primis contro via Fonda, che sarebbe preda degli spacciatori.

"I residenti nell’area di via Fonda segnalano una situazione preoccupante di degrado di alcuni luoghi, come ad esempio il percorso ciclabile e pedonale che conduce alla piscina Fiammetta – ha spiegato Masini - dove si svolgono regolarmente attività di spaccio, anche alla luce del sole. Vengono avvistati bivacchi e in passato sono stati rilevati alloggi di fortuna. Propongo l’istituzione di un assessorato con apposita delega e l’installazione di nuove telecamere per la videosorveglianza nei tratti in cui queste criticità sono più evidenti. Penso ad esempio alla zona sotto il cavalcavia tra via Dalla Chiesa e via Fonda e alle vicinanze della stazione ferroviaria. Oltre che nei sottopassi pedonali e nelle aree a verde".

Masini, Borghini e Rossi hanno infine posto l’accento sulla necessità di intervenire all’Unione dei Comuni per aumentare il numero di agenti in servizio sul territorio. "Agenti con funzioni di controllo e deterrenza – hanno concluso - in modo da prevenire anche l’abbandono dei rifiuti per strada e i furti nelle case che purtroppo stanno diventando sempre più numerosi.