Masini parla di agricoltura e ambiente

"La difesa dell’agricoltura è legata alla difesa dell’ambiente. Ho posto l’attenzione anche su tutte quelle aree a vocazione agricola che si trovano in stato di abbandono. E che necessiterebbero di una riqualificazione". Lo sostiene la candidata di centrodestra Lucia Masini, che nei giorni scorsi ha visitato alcune aziende agricole della campagna di Fiano. Ad incontrare gli imprenditori, insieme ai candidati consiglieri Marco Rossi, Niccolò Pecci e Luciano Silla, c’erano anche il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra e il capogruppo regionale di FdI Francesco Torselli. "Si è discusso delle problematiche riguardanti questo strategico settore – ha concluso Masini – e in particolare degli strumenti necessari per sostenere gli agricoltori, i coltivatori e gli imprenditori che spesso investono le loro sostanze e le loro energie senza giungere ad un risultato soddisfacente".