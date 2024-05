Marie Curie e il Genio, legame di scienza

Qual è il filo continuo della scienza che unisce Leonardo da Vinci a Marie Curie? Lo racconta la scrittrice Sara Rattaro durante l’incontro che si terrà domani alle 18.30 al Centro Leo Lev in piazza Pedretti a Vinci, con ingresso libero. Nell’occasione sarà presentato l’ultimo libro della scrittrice genovese, già vincitrice del premio Bancarella nel 2015, autrice di alcuni best sellers come ’Non volare via’ e ’Niente come te’. ’Io sono Marie Curie’ è il titolo di questo suo ultimo romanzo che la conduce a Vinci. Attraverso la sua penna, Sara Rattaro delinea la figura di una donna prodigiosa, la prima a vincere un Nobel e l’unica a ottenerne due in materie diverse (uno per la fisica nel 1903 e uno per la chimica nel 1911), ancora oggi testimone di un messaggio necessario e potente in ogni ambito e sfera: indossate e sfidate il mondo. Nelle sue pagine Sara Rattaro offre un ritratto appassionato di Marie Curie, del suo spirito impavido, della sua genialità e modernità. Il legame motivazionale con il Genio vinciano è quindi prodigioso, tutto quanto da scoprire. A condurre l’incontro sarà Nicola Baronti, storico di Leonardo da Vinci. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 0571 1735135 o scrivere una email all’indirizzo [email protected].