Marciapiede e posti auto. Una svolta per Fornacette: "Richiesta dei cittadini"

Si riparla di sicurezza stradale a Fornacette, piccola frazione di Montespertoli nel fondovalle del Virginio sulla quale piomba dall’alto colle di Lucardo la Sp 93 Certaldese. La Città metropolitana di Firenze ha approvato una delibera di accordo con il Comune per interventi straordinari di manutenzione della Certaldese proprio dentro il centro abitato di Fornacette. Lavori nel corso del 2025 (interventi, come vedremo, richiesti dagli abitanti del paese). L’intervento riguarderà, in particolare, la realizzazione di un marciapiede che possa collegare il parcheggio pubblico sulla strada provinciale alla bottega della frazione: al momento, infatti, è impossibile percorrere in sicurezza il tratto di strada "attenzionato", a causa dell’assenza di percorsi pedonali sicuri e della elevata velocità con cui le auto transitano lungo la strada (soprattutto, appunto, in discesa sfruttando il lungo rettilineo dal colle di Lucardo). Per quest’ultimo problema, inoltre, il progetto prevede appositi interventi di invito al rallentamento, come segnaletica orizzontale dedicata e segnaletica verticale luminosa.

L’obiettivo è dunque duplice: da un lato garantire la sicurezza stradale e la sicurezza dei pedoni, dall’altro riqualificare la frazione in quella che è la sua viabilità principale, consentendo alle persone di raggiungere la bottega di vicinato in tranquillità. Questo il punto di vista del vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici, Marco Pierini: "Porteremo in approvazione la delibera per dare il via all’accordo con la Città Metropolitana nella prossima seduta del consiglio comunale di dicembre. Si tratta di un progetto che finalmente interessa la frazione di Fornacette e che terrà conto delle richieste della cittadinanza, a cominciare dal problema annoso della sicurezza stradale. Sarà peraltro solo il primo di una serie d’interventi, perché il secondo lotto dei lavori, non ancora finanziato, prevederà in futuro anche un nuovo parcheggio pubblico a servizio della frazione". Dunque, la presa di posizione della giunta ed in particolare del vicesindaco Pierini è chiara: gli abitanti della piccola frazione dell’alta Val Virginio hanno fatto precise richieste, perché davvero la Sp 93 in questo tratto assimiglia molto ad una spada di Damocle.

Andrea Ciappi