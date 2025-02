Manutenzioni avanti tutta. Asfaltature e cura del verde. Nuova area giochi a Santa Maria

EMPOLIUna nuova area giochi a Santa Maria e tante asfaltature nelle frazioni. Proseguono le manutenzioni stradali e del verde tra centro e la periferia di Empoli, complice il meteo stabile degli ultimi giorni che ha permesso agli operai e agli uffici di lavorare su interventi programmati da tempo. L’assessore ai Lavori pubblici e alle manutenzioni, Simone Falorni, si è recato per un sopralluogo nelle zone di Marcignana e Santa Maria, dove sono stati completati degli importanti interventi. Scendendo nel dettaglio è stato completato l’intervento in via della Nave a Marcignana, nel tratto tra gli incroci con via Turati e via Bacoli e Palazzo. È stato escluso solo un tratto perché sono previsti dei lavori per la fibra ottica. Il tratto di via Sanzio che costeggia il polo scolastico ha visto un intervento necessario per ‘riprendere’ tutti gli avvallamenti e le buche. Stessa cosa è stata fatta per via Curtatone e Montanara, con i mezzi pesanti ancora all’opera. Finiti questi interventi, sarà ripreso l’intervento di sistemazione dei marciapiedi nella frazione di Pozzale. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale all’incrocio tra via Dainelli e viale Giotto è stato introdotto l’obbligo di svolta a destra. In più sono presenti archetti e dissuasori anti-parcheggio sulle zebrature dell’incrocio appena citato e anche lungo via XI Febbraio all’angolo con via Bellini e via Giordano (sono stati rifatti gli attraversamenti pedonali con gli ‘occhi di gatto’ per aumentare la visibilità in notturna), oltre che su via Ponzano all’incrocio con via del Giardino A.

Capitolo verde pubblico. Sono state potate le siepi del parcheggio di piazza Guido Guerra, dietro al Palazzo delle Esposizioni, liberando posti auto per il maggior decoro. È cominciato anche il primo giro del 2025 di sfalcio dell’erba nelle aree verdi comunali. In seconda battuta saranno potate le siepi che circondano il campo sportivo di Santa Maria.

Novità anche per quanto riguarda le aree ludiche. Il sopralluogo dell’assessore è stato fatto in via Pio La Torre a Santa Maria dove è stata installata una nuova area giochi, con altalena, scivoli e castello pronti per bambine e bambini. Una nuova area giochi verrà realizzata anche nella frazione di Pagnana, nell’area di piazza Arno. Per giochini già esistenti, sono in corso lavori di manutenzione in quelli al parco di Carraia, nell’area di via Meucci. "Approfittando delle condizioni meteo più favorevoli rispetto alle settimane scorse - afferma l’assessore Simone Falorni - abbiamo messo in moto la macchina delle manutenzioni, che sta affrontando varie questioni su tante frazioni e sul centro. Vogliamo rispondere alle esigenze e alle segnalazioni che sono pervenute al Comune nel corso dei mesi. Andando verso la primavera - conclude l’assessore – contiamo di poter andare a pieno regime con questi interventi da qui fino alla bella stagione compresa".