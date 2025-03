Mantellassi soddisfatto: "Curiamo la città"

Tredici spazi aperti alla città. I luoghi del Festival che quest’anno avrà come special guest per i più piccoli il famosissimo Geronimo Stilton (nella foto a fianco) abbracciano il centro storico e la periferia; da Palazzo Leggenda a piazzetta delle Stoviglie, eventi gratuiti per tutti in piazzetta della Propositura, nelle tre librerie del ‘giro’, ma anche al Centro Giovani Avane, al Trovamici, in piazza della Vittoria, nello spazio soci UniCoop del Centro*Empoli e, ovviamente, alla biblioteca comunale. Un ruolo, quello della Renato Fucini, che il Comune intende valorizzare e promuovere sempre più.

"Vogliamo riaffermare l’importanza dello spazio pubblico che è la biblioteca – ha colto l’occasione per ricordare, il sindaco Alessio Mantellassi –. È un servizio di pubblica utilità quello svolto dalla Fucini; dobbiamo frequentare sempre più le biblioteche. Ecco perché stiamo lavorando ad ampliare l’orario e le giornate di apertura guardando anche all’estate. È importante consentire agli studenti di starci dentro con comodità il più possibile. Lo faremo con investimenti dal bilancio, prendendo spunto proprio dal tema di questa edizione della manifestazione. Mani che richiamano al senso di prossimità, di comunità, di vicinanza all’altro. C’è bisogno di creare momenti di aggregazione e confronto passando dai luoghi della cultura. Che diventeranno ancora più accessibili e fruibili".

Y.C.